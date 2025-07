Domenica epica per lo sport cittadino: Nuova Città Gela in B2

Un PalaLivatino gremito di tifosi ha permesso a Lorena Tilaro e compagne di ribaltare il successo ottenuto dalle etnee nella gara di andata e ribaltare tutto, con una prova di grande carattere e maturità

Gela. La Nuova Città di Gela è in Serie B2. Original Kondor sconfitta per 3-1 (25-20, 25-12, 22-25, 25-18) al meglio dei cinque parziali e per 15-12 nel golden set. Un PalaLivatino gremito di tifosi ha permesso a Lorena Tilaro e compagne di ribaltare il successo ottenuto dalle etnee nella gara di andata e ribaltare tutto, con una prova di grande carattere e maturità.

Giornata storica per lo sport gelese, che ha visto sorridere Gela Calcio e Nuova Città di Gela, promosse rispettivamente in Serie D e in Serie B2 con due rimonte incredibili ai danni di due ostiche compagini che, nel primo round, avevano avuto la meglio.