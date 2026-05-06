Discariche controllate isola 32, Regione approva chiusura: andrà avanti fase post-operativa

Dopo diverse verifiche, protrattesi nel tempo, gli uffici regionali del dipartimento acqua e rifiuti hanno emesso un decreto

Gela. Nel corso di circa dieci anni, sono andate avanti attività istruttorie, sulle analisi di rischio e sul piano di caratterizzazione, e gli interventi nell'area dell'isola 32 della raffineria di contrada Piana del Signore. Dopo diverse verifiche, protrattesi nel tempo, gli uffici regionali del dipartimento acqua e rifiuti hanno emesso decreto che approva la chiusura definitiva delle nuove discariche controllate. Si tratta di un'attività che ha riguardato le vasche 4, 6, 7A, 7B, 8 e 9, oltre al ripristino del capping della vasca 3. Sono vasche che furono usate, negli anni, per far confluire scarti della lavorazione del vecchio ciclo degli idrocarburi. Ci furono attività di indagine anche da parte della procura. L'ispezione finale condotta dagli organi di controllo, sei anni fa, accertò la realizzazione di tutti i capping definitivi delle vasche, della rete di captazione delle acque successivamente convogliate al sistema Tas, dei sistemi di convogliamento e trattamento del biogas e del ripristino del capping della vasca 3. Elementi che hanno indotto a rilasciare il via libera. A seguito del decreto che approva la chiusura delle discariche controllate, è stabilito che spetta a Eni provvedere ad attuare il piano di gestione post-operativa, aggiornato.