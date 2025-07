Dimenticata, ma non per sempre | La stazione di Caltanissetta Xirbi e la vera origine del suo nome

Scopri la storia della stazione di Caltanissetta Xirbi: un gioiello liberty che ha resistito a guerre e abbandono, simbolo della Sicilia.

La stazione di Caltanissetta Xirbi emerge come un simbolo di resilienza e storia. Costruita nel 1869, questa stazione ha attraversato epoche di splendore e momenti oscuri, mantenendo intatta la sua essenza architettonica in stile liberty. Oggi, rappresenta non solo un nodo ferroviario strategico, ma anche un monumento che racconta le vicende di una terra ricca di cultura e tradizioni.

Un crocevia storico nel cuore della Sicilia

La stazione di Caltanissetta Xirbi, originariamente denominata Santa Caterina Xirbi, fu inaugurata il 1º luglio 1869. Situata nella contrada Xirbi, il cui nome deriva probabilmente dall'arabo "xar-xir" (pietraia), la stazione divenne rapidamente un punto nevralgico per il trasporto di zolfo e prodotti agricoli, collegando le aree interne della Sicilia con il porto di Catania. La sua posizione strategica la rese fondamentale per lo sviluppo economico della regione.

L'architettura della stazione riflette lo stile liberty, con una pensilina in ferro sorretta da colonne di ghisa, tipica delle costruzioni ferroviarie dell'epoca. Il fabbricato viaggiatori presenta un corpo centrale elevato e corpi laterali ad un piano, ospitando vari servizi tra cui una sala d'attesa, una piattaforma girevole e una rimessa.

Modernizzazione e memoria storica

Nel corso degli anni, la stazione ha subito diverse trasformazioni. Nel 2024, è stato attivato un nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), sostituendo il precedente sistema e migliorando la gestione del traffico ferroviario. Questo intervento, parte del progetto di potenziamento della linea Palermo-Catania-Messina, ha reso la stazione più efficiente e sicura.

Tuttavia, la stazione è anche teatro di una delle tragedie più gravi della storia ferroviaria italiana. Il 21 marzo 1943, un treno militare carico di soldati si schiantò contro un altro convoglio in manovra, causando 137 morti e 360 feriti. Una stele commemorativa ricorda le vittime di questo disastro, sottolineando l'importanza di preservare la memoria storica.

Curiosità: un toponimo tra leggenda e realtà

Il nome "Xirbi" ha origini affascinanti. Secondo alcune interpretazioni, deriva dall'arabo "xar-xir", indicando una pietraia, mentre altre teorie lo collegano al latino "ex urbis", ovvero "fuori dalla città". Questa doppia etimologia riflette la posizione della stazione, situata al di fuori del centro urbano di Caltanissetta, e aggiunge un ulteriore strato di mistero alla sua già ricca storia.