Diabete, medico assunto da Asp: Cascio, "risultato fondamentale"

"Devo dire che fondamentale è stato l'apporto delle associazioni "Diabete 3" e "Ade", spiega Cascio

Gela. Dopo tanti tentativi e con l'intervento istituzionale della commissione consiliare sanità, Asp ha concluso le procedure per l'assunzione, a tempo indeterminato, con trentotto ore settimanali, di un medico specialista in diabetologia. Sarà impegnata nei servizi territoriali, nel centro di via Butera. "È il risultato più importante che abbiamo ottenuto fino a oggi, in ambito di sanità locale - dice Cascio - tutta la commissione si è impegnata per arrivare al risultato e andare incontro alle esigenze di tanti pazienti. Devo dire che fondamentale è stato l'apporto delle associazioni "Diabete 3" e "Ade", presiedute da Glenda Paci e Federico Albini. Ci hanno dato un supporto tecnico molto importante. Già lo scorso anno, siamo stati ricevuti da Asp, a Caltanissetta". Cascio ribadisce che il risultato "è per la città". "Abbiamo fatto tutto senza gravare sulle casse comunali, con trasferte pagate da noi stessi - precisa il presidente - ora, i pazienti avranno un servizio fondamentale. Invito tutti a osservare i criteri di prenotazione senza intasare le attività che saranno condotte dal medico appena assunto per il servizio nella struttura di via Butera. Questa amministrazione sta lavorando per dare maggiori risposte e il dialogo con Asp, in questo caso, ha funzionato".