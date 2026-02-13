Diabete, associazioni: "Assunzione medico è fondamentale per i pazienti"

Un medico assicurerà il servizio

Gela. Le associazioni che rappresentano i pazienti che convivono quotidianamente con il diabete esprimono soddisfazione per l'assunzione di un medico a tempo indeterminato che potrà garantire il servizio nella struttura del territorio di via Butera. Ieri, il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio ha spiegato che il pressing istituzionale ha dato l'esito. "Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla commissione sanità per l’attenzione, la sensibilità e il supporto dimostrati nei confronti delle esigenze dei giovani affetti da diabete di tipo 1 del nostro territorio. Un ringraziamento altrettanto importante va all’Asp per aver concretamente risposto alle nostre richieste attraverso l’assunzione di una nuova diabetologa per 38 ore settimanali. Si tratta di un passo fondamentale che rafforza in modo significativo il servizio di diabetologia, garantendo maggiore continuità assistenziale, tempi di attesa ridotti e un supporto medico più costante e qualificato. Per chi convive quotidianamente con il diabete di tipo 1, la presenza di un riferimento specialistico stabile non rappresenta solo un miglioramento organizzativo, ma un sostegno reale nella gestione della malattia, nella prevenzione delle complicanze e nel percorso di crescita personale, soprattutto in età giovanile. Questo risultato dimostra che il dialogo tra istituzioni e cittadini può produrre effetti concreti e positivi per la comunità. L’auspicio è che si continui su questa strada, mantenendo alta l’attenzione verso le necessità delle persone con patologie croniche e investendo sempre di più nella sanità territoriale. A nome di tutti i giovani con diabete di tipo 1 e delle loro famiglie, grazie per aver ascoltato e per aver trasformato le parole in azioni concrete", fanno sapere. Con la commissione hanno collaborato soprattutto le associazioni "Diabete 3" e "Ade".