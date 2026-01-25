Di Stefano e l'amministrazione comunale: "Pronti a collaborare per dare supporto a Niscemi"

Le reazioni da Palazzo di Città

Gela. Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono profonda vicinanza e solidarietà alla comunità di Niscemi, duramente colpita in queste ore da una grave situazione di emergenza legata al dissesto idrogeologico. "In questo momento difficile, Gela si stringe alle famiglie coinvolte e alle istituzioni locali impegnate nella gestione dell’emergenza, esprimendo apprezzamento per il lavoro delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari. Il Comune di Gela si dichiara pronto a collaborare e a offrire ogni possibile forma di supporto, qualora richiesto, nella convinzione che la solidarietà tra comunità sia fondamentale per affrontare e superare situazioni così complesse", fanno sapere il sindaco Terenziano Di Stefano e l'amministrazione comunale.