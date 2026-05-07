"Di Stefano e De Luca modelli di buon governo", Bellina: "Pronti ad appoggiare sindaco anche per la continuità"

I deluchiani, già da ora, si dicono sostanzialmente certi che il rapporto con il sindaco e con la coalizione che guida la città potrà durare a lungo, pure nella prospettiva di un governo bis dell'attuale primo cittadino

Gela. Tra gli alleati del sindaco Terenziano Di Stefano, i deluchiani di “Sud chiama nord” non hanno mai messo in discussione l'accordo di due anni fa. Il sindaco di Taormina e parlamentare Ars, Cateno De Luca, decise di appoggiare il progetto Di Stefano già prima che l'attuale assessore Filippo Franzone e il suo gruppo decidessero di aderire al partito. Negli scorsi mesi, il sindaco e De Luca hanno avuto diversi contatti e incontri: la coesione politica, nel territorio, non sembra in discussione, nonostante alle imminenti amministrative, in alcuni centri della provincia, i deluchiani appoggeranno candidati di centrodestra. “Abbiamo sempre pensato – dice il coordinatore provinciale di “Sud chiama nord” Angelo Bellina – che il modello di buon governo di De Luca si rispecchia nel buon governo del sindaco Terenziano Di Stefano. Noi siamo con lui e apprezziamo molto quello che sta facendo l'assessore Franzone, insieme al resto dell'amministrazione comunale. Non dimentichiamo i miglioramenti netti del servizio idrico”. Bellina, impegnato insieme ai dirigenti del partito in questa tornata di elezioni amministrative, si spinge anche oltre. “Ritengo - aggiunge - che la scelta di sostenere Di Stefano sarà da confermare anche quando si tratterà di dare continuità al suo governo della città, segnato da un percorso di buona amministrazione”. I deluchiani, già da ora, si dicono sostanzialmente certi che il rapporto con il sindaco e con la coalizione che guida la città potrà durare a lungo, pure nella prospettiva di un governo bis dell'attuale primo cittadino.