Di Stefano: "Assenze dem? Se è un modo per ottenere qualcosa, sbagliano di grosso"

Di Stefano non intende inaugurare una fase di analisi prettamente politica. Se ne riparlerà dopo e anche i dem, probabilmente, dovranno adattarsi al clima

Gela. Il sindaco Di Stefano, lo ha ripetuto svariate volte anche ieri sera mentre esponeva la sua relazione annuale. Ha in testa esclusivamente le scadenze amministrative e il bilancio stabilmente riequilibrato da approvare prima possibile. Il programma per la città ha priorità assoluta. La politica può attendere, almeno quella delle strategie da porre in essere per mantenere intatto il "modello Gela" che ha portato alla vittoria nel 2024. I dem, come abbiamo riferito, almeno con una parte del nucleo dirigente e consiliare, sembrano invece interpretare il mantenimento dello status quo come una sorta di mezza rinuncia alla loro rappresentatività istituzionale, da leggere attraverso i risultati elettorali dello scorso anno. Attendono di avere il peso che sentono di meritare, in giunta e non solo. Ieri, il consigliere Cuvato, come abbiamo riferito, è stato molto esplicito sul tema. Qualche ora dopo, sia lui sia il capogruppo Orlando hanno lasciato l'aula del civico consesso mentre Di Stefano illustrava la relazione. "Non so se l'uscita sia stata volontaria o casuale - sottolinea il sindaco - però, se qualcuno pensa di ottenere qualcosa agendo in questo modo o assentandosi, sbaglia di grosso". Il primo cittadino non nega che soprattutto nel rapporto con i dem, il cui gruppo consiliare è quello più folto in aula, ci sono aspetti fa valutare. "So benissimo quali sono gli impegni presi - continua Di Stefano - ci sono situazioni da valutare ma se l'atteggiamento è questo, hanno sbagliato completamente". A inizio settimana, proprio il sindaco ha di fatto confermato in blocco tutta la giunta, che annovera due assessori del Pd. Vuole dare centralità solo agli aspetti amministrativi, al programma e al bilancio stabilmente riequilibrato. Non intende inerpicarsi in "questioni politiche", almeno per ora. "Bisogna governare con serenità - dice inoltre - è quello che vuole la città, in una fase molto difficile". Il "blitz" dem non cambia lo scenario. "Assolutamente, si va avanti senza tentennamenti", precisa il sindaco. La maggioranza vuole muoversi compatta ma difficoltà interne non ne mancano tra i gruppi che stanno con il sindaco. Di Stefano non intende inaugurare una fase di analisi prettamente politica. Se ne riparlerà dopo e anche i dem, probabilmente, dovranno adattarsi al clima.