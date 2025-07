Di Paola: "Schifani dà posti letto ai Comuni con gli sponsor politici e taglia per gli avversari"

"Le scelte del governo regionale sulla rete ospedaliera sono politiche e danneggiano Gela e tanti altri centri", spiega Di Paola

Gela. Lo ha spiegato durante la riunione tenuta questa mattina in consiglio comunale e lo ribadisce al termine, "le scelte del governo regionale sulla rete ospedaliera sono politiche e danneggiano Gela e tanti altri centri". Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola ritorna sul caso Paternò. "Mentre Fratelli d’Italia va in frantumi, il presidente Schifani approfitta per proporre una rete ospedaliera che sembra rispondere a logiche di spartizione politica per una sua ricandidatura a discapito del diritto alla salute dei siciliani. Saltano posti letto negli ospedali di Comuni dove non ci sono amici di partito o dove ci sono avversari politici come a Gela, mentre aumentano laddove ci sono sponsor politici come a Paternò, città di La Russa. Ci opporremo con fermezza a questa bozza che non ha nessun criterio oggettivo, lottando a muso duro nell’interesse di tutti i siciliani”, dice. Per il vicepresidente Ars l'alternativa a Schifani, pure sul tema della sanità, devi partire dalla recente manifestazione regionale, per il diritto alla salute. "Il presidente Schifani vuole accelerare con la sua azione politica disastrosa per riproporre la sua ricandidatura. Il fronte alternativo sceso in piazza il 15 giugno per la manifestazione "Sanità per tutti" deve essere adesso compatto con una proposta chiara e credibile che metta il diritto alla salute al primo posto”, conclude.