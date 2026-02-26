Detenuto per diversi anni, non pagò la cauzione imposta: assolto, "era in difficoltà economiche"

Neanche la famiglia riuscì a sostenere l'eventuale peso economico

Gela. Non versò la cauzione, prevista per la misura di prevenzione. Il mancato pagamento ha portato a processo un cinquantenne, in passato coinvolto nell'inchiesta “Redivivi”. Al termine del dibattimento, il giudice Francesca Pulvirenti ha disposto l'assoluzione, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Le difese, con i legali Carmelo Tuccio e Desiree Iaglietti, hanno sottolineato, nelle conclusioni, che l'omesso pagamento fu dovuto a un'impossibilità economica. L'imputato, infatti, trascorse diversi anni in carcere e in quella condizione le sue capacità reddituali si ridussero ai minimi. Neanche la famiglia riuscì a sostenere l'eventuale peso economico. Una condizione che i legali hanno ribadito, indicandola come motivazione esclusiva che non permise al cinquantenne di adempiere.