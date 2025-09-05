Denominazione Deco, Zappietro: "Regolamento pronto al varo, sosteniamo iniziativa pane di Gela"

Il regolamento è in fase finale

Gela. Il regolamento sulla denominazione comunale d'origine si appresta al percorso verso il consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Sarà lo strumento utile anche per il varo Deco del pane di Gela, richiesto dal comitato locale. "Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento al Comitato per il riconoscimento e la tutela del pane di Gela per aver avanzato la richiesta ufficiale di riconoscimento del marchio Deco. Un segnale importante - dice il presidente della commissione pesca e agricoltura Alberto Zappietro - che testimonia l’attenzione e l’impegno della nostra comunità nella valorizzazione delle eccellenze locali. Siamo lieti di informare il comitato, i cittadini e le associazioni, che la nostra commissione ha già elaborato il regolamento Deco. Durante le recenti audizioni, sono state invitate le principali associazioni datoriali del territorio, oltre all’associazione presieduta dal professore Città, "Amici di Antifemo ed Entimo", e all’assessore Filippo Franzone che hanno espresso il loro apprezzamento e supporto al progetto". Zappietro sottolinea che il regolamento va ai pareri prima dell'aula consiliare. "Il regolamento è prossimo alla protocollazione, sarà sottoposto ai pareri necessari per garantire un percorso trasparente e condiviso. Riteniamo che questa iniziativa rappresenti una straordinaria opportunità per valorizzare e tutelare non solo il pane di Gela, ma anche l’intera filiera degli artigiani alimentari locali, promuovendo ricette e prodotti di eccellenza che costituiscono un patrimonio della nostra identità territoriale. Ringraziamo nuovamente - conclude - il comitato promotore e tutta la cittadinanza per l’interesse e la collaborazione, convinti che insieme possiamo rafforzare il valore del nostro patrimonio gastronomico e culturale".

In foto il presidente della commissione Zappietro