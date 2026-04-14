Dem sui temi, dal Pudm al bilancio e fino alla rete fognaria di Manfria: dal direttivo pochi richiami alle strategie

Nella nota, nessun rimando al percorso politico progressista, in vista delle regionali del prossimo anno, e al progetto a lungo termine del sindaco e dell'alleanza, nella quale i dem non hanno sicuramente un ruolo secondario

Gela. L'attenzione dei dem, forza consistente nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, non pare troppo concentrata sulle strategie progressiste, in un fronte che dall'esperienza dell'agorà cittadina pare possa puntare a una costruzione regionale. In serata, il direttivo del Pd locale ha posto il focus sui temi del programma e su quanto sta andando avanti. Il Piano del demanio marittimo, seguito in primis dall'assessore del partito Giuseppe Fava, è un punto sempre presente nella disamina anche se mancano passaggi decisivi, in Regione, che vanno completati. I democratici puntano sul progetto del nuovo ospedale di Ponte Olivo, in verità scomparso dai radar del governo regionale, ma sul quale i democratici scommettono parecchio. “Andrebbe a servire i cittadini di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino, oltre che di Comuni della zona sud della provincia di Catania. Su questa grande struttura ospedaliera il Pd si batterà con forza e generosità interpellando la propria deputazione regionale e nazionale”, fanno sapere con una nota. Alla riunione del direttivo, in serata, erano presenti dirigenti, assessori e consiglieri comunali del partito. Non è mancato il richiamo al percorso del bilancio stabilmente riequilibrato, che affronta la fase determinante, “con il proficuo lavoro del sindaco, del segretario generale e dell'amministrazione comunale”, e ai lavori della rete fognaria di Manfria, che stanno per partire e sui quali il Pd, su più livelli, ha insistito per arrivare allo sblocco dei cantieri, con l'assessore Fava e il consigliere comunale Antonio Cuvato. Un cenno al salone del libro, sostenuto dall'altro assessore del partito, Peppe Di Cristina. Nella nota, nessun rimando al percorso politico progressista, in vista delle regionali del prossimo anno, e al progetto a lungo termine del sindaco e dell'alleanza, nella quale i dem non hanno sicuramente un ruolo secondario. La segreteria si limita a precisare che “Il Partito democratico con i propri assessori e consiglieri comunali, con i propri dirigenti di partito, in raccordo con il sindaco e le forze di maggioranza, è impegnato per mettere in campo politiche tese a un migliore sviluppo sociale ed economico della città”. Ieri, Di Stefano ha citato pure il Pd, nel confermare la sua piena partecipazione all'agorà regionale delle forze progressiste.