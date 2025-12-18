Dem, "risultati dagli incontri in Regione su depuratore e rete fognaria"

Poco spazio alla fronda interna e più attenzione all'attività su progetti strategici

Gela. I dem danno decisamente poco peso alla fronda interna alimentata dal capogruppo consiliare Gaetano Orlando e concentrano l'attenzione sul lavoro condotto, compreso quello che ieri ha portato una delegazione in Regione per capitoli da riaprire a stretto giro: i lavori del depuratore consortile e quelli degli stralci ulteriori della rete idrica di Manfria. "Apprezzamemto e soddisfazione per i risultati ottenuti ieri in Regione dalla delegazione del Pd composta dal vicesindaco Giuseppe Fava, dal consigliere Antonio Cuvato e da Lillo Speziale, che si è adoperato per organizzare gli incontri. A riguardo si è convenuto con gli organi competenti che i lavori a Manfria inizieranno il 26 gennaio prossimo, per essere completati entro fine 2026, con il recente finanziamento ottenuto per circa tre milioni e trecentomiila euro. Un obiettivo storico, al quale il Pd in raccordo con l'amministrazione comunale guidata con impegno e profitto dal sindaco Terenziano Di Stefano ha dato un contributo con successo e passione. Altresì il Pd seguirà il finanziamento regionale per circa un milione e duecento mila euro per il completamento dei suddetti lavori a Manfria. Il finanziamento per il completamento del depuratore consortile, al quale ha lavorato da sempre l'ingegnere Rosario Orlando, storico dirigente del Pd locale, consentirà la depurazione di tutte le acque reflue per dare un grosso contributo per poter ottenere la bandiera blu per il nostro mare. Il Pd locale, inoltre, seguirà con lo stesso impegno la possibilità per Gela di attingere fondi per finanziare propri progetti nei 27 milioni di euro previsti nel prossimo bando sulle royalties che metterà in campo l'assessorato regionale", fanno sapere dalla segreteria. "Altresì, verrà seguito con vigile attenzione il capitolo delle compensazioni minerarie destinate a Gela per le attività estrattive condotte sul territorio, per il quale è previsto un incontro in Regione, a gennaio. Il Pd con la propria dirigenza, assessori e consiglieri comunali, i propri riferimenti istituzionali e di partito regionali, nazionali ed europei, in raccordo con il sindaco e l'amministrazione comunale, lavora con impegno e generosità per il miglioramento sociale ed economico della città e del territorio", conclude una nota.