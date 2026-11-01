Delude ancora la Nuova Città di Gela: la JVA Palermo sbanca il PalaLivatino per 3-1
A fine partita, le dure dichiarazioni di coach Aceto non lasciano spazio a dubbi: c’è ancora tanto da lavorare, sui limiti caratteriali ma anche su quelli tecnici, per superare il periodo negativo.
Gela. Secondo tonfo stagionale per la Nuova Città di Gela: colpaccio della JVA Palermo, che al PalaLivatino si impone per 3-1 al termine di una gara entusiasmante. Il primo set è delle ospiti, che con un combattuto 29-27 mettono il muso avanti. Le giallorosse riprendono le avversarie conquistando il parziale successivo con un rotondo 25-16, salvo poi subire la reazione della formazione palermitana, brava a crederci fino in fondo e a mettere i puntini sulle i nei seguenti due set, portando a casa tre punti di enorme importanza.
Tre punti in tre gare per la Nuova Città di Gela, che non riesce a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa incappando in un’altra sconfitta. A fine partita, le dure dichiarazioni di coach Aceto non lasciano spazio a dubbi: c’è ancora tanto da lavorare, sui limiti caratteriali ma anche su quelli tecnici, per superare il periodo negativo.