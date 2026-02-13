Definizione agevolata tributi, commissione: "Ci stiamo già lavorando"

Lo hanno ribadito alla luce della nota inoltrata dal segretario cittadino di Forza Italia, Vincenzo Cirignotta

Gela. La possibilità di attivare la procedura di definizione agevolata dei tributi locali era già al vaglio della commissione consiliare bilancio. Il presidente Vincenzo Tomasi e gli altri componenti, Antonella Di Benedetto Davide Sincero, Lorena Alabiso e Antonino Biundo, da circa dieci giorni stanno conducendo approfondimenti circa la possibilità di attivare questo tipo di intervento. Lo hanno ribadito alla luce della nota inoltrata dal segretario cittadino di Forza Italia, Vincenzo Cirignotta. "La commissione bilancio desidera ringraziare il dottor Vincenzo Cirignotta per la proposta relativa all’adozione della definizione agevolata dei tributi locali prevista dalla legge di bilancio 2026. Si tratta di un contributo che affronta un tema di grande rilevanza sociale e finanziaria per la nostra comunità, soprattutto in una fase economica delicata per famiglie e imprese del territorio. Al tempo stesso, riteniamo doveroso precisare che la proposta è già al vaglio della commissione da oltre dieci giorni. In questo arco di tempo sono stati avviati approfondimenti tecnici e istituzionali: il presidente della commissione ha già avuto interlocuzioni con la dirigente al bilancio, per verificare la possibilità concreta di adesione da parte dell’ente e valutarne la convenienza economico-finanziaria", spiegano i componenti. In un contesto di dissesto municipale, valutazioni vanno condotte anche con l'organismo straordinario di liquidazione. "Parallelamente, anche gli uffici comunali competenti hanno avviato interlocuzioni con l’Organismo straordinario di liquidazione, al fine di comprendere pienamente i margini normativi e gli eventuali impatti sul piano di riequilibrio e sulla gestione complessiva delle entrate. La commissione sta quindi operando con senso di responsabilità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari e nell’interesse esclusivo della città, per giungere a una valutazione ponderata che tenga insieme le esigenze dei contribuenti e la sostenibilità finanziaria dell’ente. Ogni decisione sarà assunta dopo un’attenta analisi degli aspetti normativi, contabili e finanziari, con l’obiettivo di garantire trasparenza, equità e tutela degli interessi della città. La commissione bilancio continuerà a lavorare in modo costruttivo e aperto al confronto istituzionale, nell’esclusivo interesse della comunità gelese", concludono i consiglieri.