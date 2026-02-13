Definizione agevolata tributi, Cirignotta: "Ente comunale valuti adesione"

Il segretario FI ha scritto a Palazzo di Città

Gela. Il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta ha scritto al sindaco Terenziano Di Stefano e al consiglio comunale circa la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei tributi locali. "La legge di bilancio 2026 ha previsto la possibilità per gli enti locali di introdurre la definizione agevolata dei tributi comunali, offrendo ai cittadini e alle imprese l’opportunità di regolarizzare la propria posizione debitoria con condizioni più favorevoli, in particolare attraverso la riduzione o l’azzeramento di sanzioni e interessi. Riteniamo che tale misura rappresenti un’importante occasione per il Comune di Gela sotto un duplice profilo: sociale, perché consentirebbe a numerose famiglie e attività produttive in difficoltà economica di sanare la propria posizione senza l’aggravio di ulteriori oneri; finanziario, perché favorirebbe un incremento concreto della riscossione, riducendo il contenzioso e migliorando la liquidità dell’ente. In un contesto economico ancora complesso per il nostro territorio, l’adozione di questa misura costituirebbe un segnale di attenzione e vicinanza dell’amministrazione comunale verso i cittadini, oltre che uno strumento efficace di gestione delle entrate". Secondo il segretario azzurro, bisognerà valutare con "urgenza l’adozione degli atti necessari affinché il consiglio comunale possa deliberare l’applicazione della definizione agevolata dei tributi locali, così come consentito dalla normativa vigente. Restiamo a disposizione per ogni confronto istituzionale e politico che possa contribuire a individuare la soluzione più utile per la città".