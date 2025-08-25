Defibrillatore rubato, il ladro ripreso dai sistemi di videosorveglianza: ha portato via il presidio salvavita

Se l'è portato via, come niente fosse

Gela. Ha aperto il piccolo vano che custodiva un defibrillatore salvavita, in Largo San Biagio, pubblico e messo a disposizione di tutti ma per le emergenze. Se l'è portato via, come niente fosse. Il ladro, un uomo di mezza età, è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza della zona. Questa mattina, abbiamo riferito del furto. In un video, l'intera dinamica dell'accaduto viene registrata in sequenza. Si nota pure il volto dell'uomo, che dopo aver preso il defibrillatore, lo ha riposto all'interno di una busta che aveva con sé, allontanandosi a piedi. Quel presidio sanitario, che era già stato rubato una prima volta, venne ricollocato dall'amministrazione comunale, su donazione di un medico della città.

In foto una frame del video che riprende il ladro