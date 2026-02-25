Decreto Ucraina, via libera del Senato alla fiducia con 106 sì

Quotidiano di Gela

A cura di Redazione Redazione
25 febbraio 2026 11:30
Italia
ROMA (ITALPRESS) - Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sull'approvazione del cosiddetto "Decreto Ucraina". Il testo, recante disposizioni urgenti per "la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance", è stato approvato con 106 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astenuti.

(ITALPRESS).

