Daniele Cacciuolo conferma i “due spicchi” nella guida internazionale del Gambero Rosso

Riconferma per un’eccellenza della pizza. Con la conferma dei due spicchi, Daniele Cacciuolo consolida l’alto livello raggiunto in poco tempo e continua a puntare sempre più in alto

Una guida riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo che evidenzia il meglio nel campo della ristorazione: tra le pizzerie continua ad essere una costante l’eccellenza di “Daniele Cacciuolo pizzeria e bistrot”. Un locale che è ormai punto di riferimento per la clientela di Gela, del comprensorio e di tantissime altre realtà della Sicilia, che sanno di trovare il gusto inconfondibile della pizza napoletana ma anche soprattutto un’idea innovativa che guarda alla contemporaneità, senza tralasciare il patrimonio della tradizione. Materie prime ed prodotti di assoluta qualità incontrano la profonda passione, lo studio e la ricerca di Cacciuolo, per una vasta scelta di pizze dalle più classiche alle più innovative. Tutto questo viene evidenziato nel giudizio presente sulla Guida, che non manca dimensionare la “Gambero fiorato” una delle creazioni più apprezzate dalla clientela. Il nuovo corso del locale sul lungomare di Gela, dopo il restyling dello scorso anno, evidenzia anche l’alto livello raggiunto dalla cucina con menù a base di carne e di pesce che esaltano la stagionalità e la qualità dei prodotti, proposti con ricette classiche ma senza smettere di “guardare” in maniera creativa al futuro. Lo staff di sala coordinato da Marzia Cremone, moglie di Daniele, sempre puntuale e attento favorisce un clima elegante e discreto al tempo stesso, rispettando ed esaudendo le richieste degli ospiti: anche questo passaggio è stato attenzionato dagli esperti del Gambero Rosso.

Con la conferma dei due spicchi, Daniele Cacciuolo consolida l’alto livello raggiunto in poco tempo e continua a puntare sempre più in alto. Da ciò che si intuisce spulciando sui suoi canali social, sempre molto seguiti sia su Instagram che su Facebook con decine di migliaia di follower, l’imminente stagione autunnale sarà ricca di grandi novità che presto verranno svelate: ci sono sempre nuove sfide per chi vive la pizza non semplice semplicemente come un cibo, ma come una vera e propria esperienza da vivere e proporre a 360 gradi.