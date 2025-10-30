Dalla Regione avviso da 4,6 milioni per i laghetti aziendali. Sammartino “Risorse certe per il comparto agricolo”

Possono accedere ai finanziamenti le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria.

PALERMO (ITALPRESS) – Contributi per 4,6 milioni di euro da destinare alla costruzione di invasi aziendali con l’obiettivo di mitigare gli effetti della siccità. È quanto prevede l’avviso dell’assessorato dell’Agricoltura della Regione Siciliana per “garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque” che consentirà ai beneficiari di realizzare vasche, laghetti, invasi e serbatoi aziendali o interaziendali per l’accumulo di acqua a uso irriguo o zootecnico. La dotazione finanziaria è a valere sul Piano operativo complementare (Poc) 2014-2020.

“Il governo Schifani – dichiara l’assessore Luca Sammartino – mette in campo risorse certe per il comparto agricolo. I laghetti aziendali garantiranno autonomia idrica ai produttori per assicurare continuità produttiva alle imprese”.

Possono accedere ai finanziamenti le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria. L’investimento dovrà essere cofinanziato dall’impresa proponente per almeno la metà del costo complessivo, fermo restando che il contributo massimo erogabile per singolo intervento non potrà superare i 30 mila euro. La domanda di sostegno andrà inviata, esclusivamente in modalità telematica, all’indirizzo di posta certificata [email protected] utilizzando il modulo che sarà disponibile dopo la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. Dal giorno successivo a quella data, scatterà il termine di presentazione calcolato in 45 giorni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).