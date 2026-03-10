Dal Comune 700 mila euro a Impianti per le altre piattaforme di conferimento, Bancheri: "Previsto dalle norme"

I 700 mila impegnati dall'ente comunale, come abbiamo riferito, riguardano i costi da sostenere per lo smaltimento di precise frazioni di rifiuti in piattaforme diverse da Timpazzo, in totale otto, ma anche nel sistema Tmb presente nel sito locale

Gela. Un totale di settecentomila euro, per l'anno 2026, che il Comune ha impegnato in favore di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti, per i conferimenti in piattaforme diverse da quella di Timpazzo (gestita dalla stessa società). Abbiamo riferito del provvedimento rilasciato dal settore comunale ambiente. Il presidente della Srr4 Gianfilippo Bancheri precisa che “l'impegno di spesa del Comune non è un'esigenza acuita dal prolungato stop dell'impianto di compostaggio di contrada Brucazzi, bensì si lega a un'esigenza dettata da norme di legge. Infatti, anche se l'impianto di Brucazzi fosse stato attivo, la sua irrisoria capacità rispetto alle esigenze di tutti i comuni soci avrebbe imposto, comunque, l'utilizzo di un ulteriore impianto di trattamento della frazione organica”. E' soprattutto lo smaltimento e il trattamento della frazione organica in altri siti, anche fuori dal territorio, che pesa sui costi affrontati dai comuni dell'ambito, con in testa quello di Gela, a maggior ragione con il sistema di compostaggio fuori uso da tempo e al centro di una procedura di vendita. “Le piattaforme definite alternative a quella di Timpazzo sono piattaforme di recupero delle frazioni differenziate – aggiunge Bancheri - voglio ricordare a tutti che la piattaforma integrata di Timpazzo può ricevere solo la frazione secca non recuperabile”. I settecentomila euro impegnati dall'ente comunale, come abbiamo riferito, riguardano i costi da sostenere per lo smaltimento di precise frazioni di rifiuti in piattaforme diverse da Timpazzo, in totale otto, ma anche nel sistema di trattamento meccanico biologico, presente nel sito locale.