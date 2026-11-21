Dal bianco e nero allo streaming: il piccolo schermo non tramonta

Dal bianco e nero alle piattaforme streaming, la televisione continua a far parte delle nostre vite. Oggi, Giornata mondiale della TV, siamo andati tra i gelesi per scoprire ricordi, abitudini e curiosità legate al piccolo schermo.

Gela. C’è chi la accende per compagnia mentre prepara la cena, chi non rinuncia all’appuntamento con il telegiornale e chi, a fine giornata, si concede qualche programma leggero. Cambiano le tecnologie e le modalità di fruizione, ma la televisione continua a occupare un posto importante nella quotidianità delle famiglie. Oggi, 21 novembre, si celebra la Giornata mondiale della televisione, istituita dalle Nazioni Unite nel 1996 per riconoscere il ruolo del mezzo televisivo nell’informazione, nella cultura e nella comunicazione. Per l’occasione siamo andati tra le strade di Gela per raccogliere le testimonianze dei cittadini e scoprire come sia cambiato, nel tempo, il loro rapporto con il piccolo schermo.

I ricordi riportano inevitabilmente all’infanzia: le prime trasmissioni in bianco e nero, i cartoni animati, le sigle televisive diventate indimenticabili e i programmi seguiti insieme a tutta la famiglia. Momenti che appartengono a un’epoca in cui la televisione rappresentava spesso il principale appuntamento di intrattenimento domestico.

Oggi lo scenario è profondamente cambiato. Alle televisioni tradizionali si sono affiancate le smart TV, le piattaforme streaming e i dispositivi mobili, che consentono di scegliere cosa guardare e quando farlo. Eppure alcune abitudini sembrano resistere al passare degli anni.

Dai grandi eventi in diretta alle serie televisive, passando per l’informazione e l’intrattenimento, la televisione continua dunque a essere una presenza familiare. Forse oggi non riunisce più tutti davanti allo stesso schermo come un tempo, ma conserva la capacità di raccontare storie, creare dibattito e accompagnare la vita quotidiana. Perché, nonostante la rivoluzione digitale, il piccolo schermo non ha ancora perso il suo posto nel salotto degli italiani.