Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Da due anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Ball...

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Da due anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournèe in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Per lei, la Cina è allo stesso tempo un panorama culturale sconosciuto e un palcoscenico completamente nuovo per la sua carriera nel balletto.

Quando si è diplomata alla scuola di danza in Italia, il Chongqing Ballet Theatre le ha offerto un lavoro. Prima di arrivare in Cina, non aveva mai sentito parlare di Chongqing, nè tantomeno aveva pensato di lavorare e vivere qui.

E' arrivata da sola in città ed è rimasta subito affascinata dal suo carattere unico. E' una città su più livelli, costruita lungo il fiume Yangtze e sulle colline, con treni che attraversano edifici residenziali, ristoranti di hot pot all'interno di grotte nelle montagne profonde diversi chilometri e una vita notturna vivace e scintillante.

La vita in Cina ha anche offerto a Raineri comodità e sicurezza. Chongqing, racconta, è una città molto grande, dove è facile accedere a taxi, trasporti pubblici e diverse applicazioni mobili. La Cina è anche molto sicura: non si preoccupa quando cammina da sola per strada a tarda notte. I prezzi non sono elevati e il suo stipendio è sufficiente per mantenersi qui.

La lingua è una delle maggiori difficoltà che Raineri ha incontrato nel Paese. Ha cercato di imparare il cinese e, gradualmente, è riuscita a capirne gran parte. Ora, quando i colleghi parlano cinese durante le prove e le riunioni, a volte non ha nemmeno bisogno di un interprete.

Sul palcoscenico del balletto, Raineri ha trovato la sua dimensione. Si esibisce nel balletto "Scarpette rosse" del Chongqing Ballet Theatre, che racconta la storia di Dai Ailian, artista cinese d'oltremare conosciuta come la "madre della danza cinese", che tornò dal Regno Unito durante la Guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese, gettandosi a capofitto nella Chongqing in tempo di guerra e utilizzando la danza come un richiamo per risvegliare la volontà di resistenza del popolo.

Durante la tournèe, Raineri ha interpretato il ruolo principale di Lian in 11 spettacoli. Per comprendere il suo personaggio, ha dovuto approfondire la vita di Dai Ailian, in particolare le sue esperienze durante gli anni della guerra. La ragazza ammette che capire il suo ruolo non è stato facile, ma ritiene che l'arte sia universale. Dai Ailian era una grande donna, molto determinata, che voleva trasmettere la bellezza del balletto. E questa è anche l'intenzione originaria che ha spinto Raineri a danzare: permettere a più persone di percepire questa bellezza.

La ballerina racconta di impegnarsi per immedesimarsi nel personaggio e raccontarne la storia al pubblico. "In uno spettacolo, Dai Ailian è tornata con determinazione in Cina dall'estero sotto il fuoco nemico: la sua fermezza mi ha profondamente commossa. Ho sentito di esserle vicina e di diventare lei, come se avessi viaggiato nel tempo e l'avessi incontrata".

Oltre al balletto, ha imparato anche diverse danze etniche cinesi, perchè la compagnia incorpora nei propri balletti elementi di danza in stile cinese. La ragazza racconta che all'inizio tali danze erano difficili da apprendere, ma con l'aiuto degli amici della compagnia è riuscita pian piano a trovare la sua strada.

Raineri è stata in molti luoghi della Cina, ama viaggiare e spera di visitare in futuro altre città cinesi. Ogni Capodanno cinese torna in Italia per visitare la famiglia e trascorrere le vacanze. Attraverso le foto che scatta, i suoi amici possono vedere i panorami notturni di Chongqing e rimangono spesso stupiti dalle luci e dalla vitalità della città.

Da Rimini a Chongqing, Raineri sta ancora cercando di trovare il proprio ritmo di vita. Attraverso il balletto racconta storie cinesi e, in Cina, sta anche riscoprendo la propria carriera e la propria vita. Questo viaggio alla ricerca dei propri sogni in Oriente continua.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).