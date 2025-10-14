Da Riesi al palcoscenico della serie B femminile, Alessandra Toscano all'Arezzo

Di ruolo attaccante, ha mosso i primi passi nella sua città indossando le divise di diverse squadre e partecipando anche a diverse competizioni giovanili

Riesi. È un sogno che si realizza quello di Alessandra Toscano, giovane calciatrice riesina che da quest’anno militerà nell’Arezzo, nel torneo di Serie B. Di ruolo attaccante, ha mosso i primi passi nella sua città indossando le divise di diverse squadre e partecipando anche a diverse competizioni giovanili. Sotto la guida tecnica del padre Gianluca, poi, si è aggregata alla società Gloria di San Cataldo disputando un campionato Giovanissimi Regionale, arrivando a segnare la bellezza di 36 reti. Da sempre apprezzata per le sue doti agonistiche e le sue qualità tecniche, ha anche ottenuto diverse convocazioni nella rappresentativa siciliana, partecipando al Torneo delle Regioni a Verona e Milano. Da quest’anno inizia per Alessandra una nuova avventura in cadetteria in cui avrà la possibilità di giocare un campionato under 17 a livello nazionale.