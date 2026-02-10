Da Monet a Renoir, “Tesori impressionisti” in mostra al Palazzo Reale di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Sono trascorsi più di 150 anni dall'aprile del 1874 quando 31 artisti rifiutati dal mondo dell'arte accademico decisero di organizzare una mostra "rivoluzionaria" per l'epoca, ne...

PALERMO (ITALPRESS) - Sono trascorsi più di 150 anni dall'aprile del 1874 quando 31 artisti rifiutati dal mondo dell'arte accademico decisero di organizzare una mostra "rivoluzionaria" per l'epoca, nella galleria del fotografo Nadar a Parigi. La mostra 'Tesori Impressionisti: Monet e la Normandià - presentata questa mattina a Palazzo Reale di Palermo dalla Fondazione Federico II con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell'Ambasciata di Francia in Italia e dell'Istituto Francese - esplora il movimento impressionista sin dalla sua nascita, presentando alcuni capolavori del patrimonio della Collezione Peindre en Normandie, inedita in Sicilia e tra le più rappresentative del periodo, insieme ad opere provenienti dal MuMa di Le Havre e di collezionisti privati, che dialogheranno con il luogo simbolo della storia normanna nel Mediterraneo.

Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento che hanno contribuito alla fama della provincia normanna.

Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del Movimento artistico e pittorico.

Le 97 opere rivelano al mondo la potenza estetica di una terra che ha ispirato i più grandi artisti del XIX secolo. Monet, Boudin, Bonnard, Dufy e tanti altri hanno catturato le luci mutevoli, le coste e le campagne della Normandia, trasformandole in tele universali, oggi riunite in una grande collezione.

Nelle Sale Duca di Montalto i dipinti di 45 artisti incantano i visitatori: i quadri di Claude Monet e del suo maestro e amico Eugène Boudin, di Thèdore Gericault, di Jean-Baptiste Camille Corot, di Adolphe-Fèlix Cals, sempre poco noto ma reputato da parte della critica come il vero antesignano dell'Impressionismo, di Gustave Courbet, di Eugène Delacroix, di Jacques Villon, di Pierre-Auguste Renoir e Berthe Morisot, unica donna in mostra.

A curare l'esposizione è Alain Tapiè, conservatore capo onorario dei musei di Francia e direttore della Collezione Peindre en Normandie. Insieme a lui Antonella Razete, direttore generale ad interim della Fondazione Federico II e il co-curatore e project manager Gabriele Accornero.

La Fondazione Federico II quest'anno compie trent'anni e la mostra 'Tesori impressionisti: Monet e la Normandià dà l'avvio a un anno celebrativo che sarà contraddistinto, ancora una volta, da eventi e iniziative articolate tra la storia, la memoria, la ricerca e la sperimentazione di nuovi linguaggi dell'arte.

L'esposizione si articola e si sviluppa su cinque sezioni che riflettono dei punti focali come la nascita del gruppo, le tecniche, la raffigurazione della Normandia e della natura, il ruolo degli artisti, il loro influsso sull'arte contemporanea.

Più nel dettaglio e nella loro definizione stilistica sono: Fattoria Saint-Simèon (luogo d'incontro e di confronto degli artisti sulla costa normanna); In riva al mare, villeggiatura (spiagge e litorali, porti e falesie, barche e bagni al mare); In riva al mare, lavoro (la rappresentazione di un mondo immerso nella realtà della fatica quotidiana); Terra normanna (terra pittoresca, segnata da molteplici microcosmi naturali che gli artisti colgono dando vita ad una poetica del frammento); Lungo la Senna (lungo le rive della Senna, l'aria e l'acqua sono le protagoniste, ritratte nella loro atmosfera mutevole e piena di fascino, la Senna che guarda a Parigi).

"La Fondazione Federico II prosegue con determinazione, anche in questo 2026 - ha detto Gaetano Galvagno, Presidente della Fondazione Federico II - il proprio impegno nel rendere il Palazzo Reale di Palermo un centro culturale di respiro internazionale. Con questa mostra dedicata all'Impressionismo offriamo al pubblico un percorso di alto valore scientifico. Un progetto capace di raccontare, secondo canoni classici e innovativi, la storia di uno tra i più importanti movimenti artistici di sempre. Scelta che unisce tutela, innovazione e apertura al mondo, rafforzando la vocazione della sede del Palazzo Reale come luogo vivo di culturà.

L'Impressionismo, considerato uno dei movimenti più importanti della storia della pittura moderna, rappresentò un vero e proprio spartiacque. Nell'arte, senza ombra di dubbio, ci fu un prima e un dopo.

Nato in Francia a metà del XIX secolo ha rivoluzionato il modo di rappresentare la realtà.

Il nome deriva dall'epiteto, utilizzato in un primo momento nell'accezione spregiativa contro i pittori del gruppo, affibbiatogli dal giornalista Louis Leroy che pubblicò su 'Le Charivarì un articolo assai critico dal titolo "Mostra degli impressionisti" e prendeva anche spunto dal titolo di un quadro di Monet, Impressione, levar del sole del 1872.

Gli Impressionisti danno vita ad un nuovo metodo di pittura e di rottura rispetto al tradizionale lavoro in atelier, ovvero il lavoro en-plein-air, a diretto contatto con quel mondo naturale di cui si voleva catturare per sempre l'impressione. E di questo i pittori ne erano ben consapevoli.

"Alla fine dell'800 - illustra Alain Tapiè, curatore della mostra - la terra, il cielo e il mare della Normandia si impongono come soggetti in cui la fisica della natura risponde alla fisica della pittura, in una mescolanza spesso inaspettata di attività di fatica e di villeggiatura. Sul palcoscenico di questa terra normanna, pittori come Monet, Renoir, Delacroix e Courbet colgono l'immediatezza e la vitalità del paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del cielo, lo scintillio dell'acqua e le valli verdeggianti della Normandia, culla dell'Impressionismo. Luoghi come Dieppe, l'estuario della Senna, Le Havre, la spiaggia di Trouville, il litorale da Honfleur a Deauville, il porto di Fècamp, le Falesie di Etretat diventano fonte di espressioni artistiche di grande potenza, dove i microcosmi generati dal vento, dal mare e dalla bruma possiedono una personalità fisica, intensa ed espressiva, che i pittori francesi giungono ad afferrare dipingendo en plein air dando il via così al movimento impressionistà.

Ad arricchire l'esposizione sono, inoltre, tre componenti complementari alle opere che trasformano 'Tesori Impressionisti: Monet e la Normandià in un viaggio multisensoriale nell'impressionismo attraverso video proiezioni e fotografie ricorrendo anche alla nuova frontiera dell'intelligenza artificiale.

Nel percorso espositivo troviamo, infatti, tre installazioni immersive dai titoli esaustivi: Pittura en Plein Air, Paesaggi Normanni, Cieli Impressionisti e omaggio al post Impressionismo di Vincent Van Gogh.

Un ulteriore tratto distintivo è poi quello di una sezione didattica e divulgativa con particolare riferimento alla pittura en plein air e al legame tra la Sicilia e la Normandia rivolta ai più giovani sul filo di una narrazione semplice con l'obiettivo dell'eduntainment, educare intrattenendo.

Ed infine offre al visitatore la lettura e la comprensione della mostra da un punto di vista unico e privilegiato: una videointervista al curatore Alain Tapiè.

Il 2026 vede una importante ricorrenza: i cento anni dalla morte di Claude Monet (5 dicembre 1926). Un'occasione per raccontare e celebrare la continua rinascita del mondo naturale attraverso l'arte che diventa veicolo di un tempo sospeso e mitico capace di cristallizzare una poetica dell'istante.

Ma c'è anche un'altra data da ricordare. Questo appuntamento culturale e artistico, infatti, anticipa le celebrazioni del millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore, previste per il 2027.

"L'ensemble di questa mostra - spiega Gabriele Accornero, co-curatore della mostra - racconta la fascinazione del connubio tra la luce, il vento, la natura, le falesie e il mare che attirò gli Impressionisti verso la Normandia. Liberi di viaggiare grazie alla crescente mobilità garantita dalla rete ferroviaria, oltre che all'invenzione del tubetto di colore che consentì con un semplice cavalletto, una tela, una tavolozza, un ombrellino e un seggiolino di registrare le impressioni luministiche. I diversi piani di lettura della mostra, quello storico artistico con quasi 100 dipinti, quello emozionale e immersivo su spazi molto ampi e spettacolari ed infine quello didattico e divulgativo dialogano in modo coerente, offrendo al visitatore un'esperienza unica, avvolgente ed integrata".

"Desidero esprimere il mio apprezzamento per un'iniziativa che rende omaggio a una delle stagioni più luminose dell'arte francese, - sottolinea Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia - presentandola al pubblico siciliano e italiano in un contesto di eccezionale prestigio quale il Palazzo dei Normanni di Palermo. La mostra, che riunisce circa cento opere provenienti da importanti istituzioni francesi e collezioni private, offre un'occasione unica per riscoprire la Normandia come culla dell'Impressionismo, e per celebrare quel dialogo fecondo tra natura, luce e pittura che ha segnato in profondità la storia dell'arte moderna. La presenza di opere di Monet, insieme a quelle di Renoir, Boudin, Courbet, Corot, Bonnard e di altri maestri che hanno contribuito alla nascita e all'evoluzione di questo movimento, testimonia la qualità scientifica e la rilevanza internazionale del progetto".

"Questa mostra non è solo un evento artistico - dichiara Hervè Morin, Presidente della Regione Normandia -. S'inscrive in una storia comune dei popoli europei. Dalla luce impressionista alle pietre medievali, dalla pittura alle epopee, la Normandia racconta sè stessa, orgogliosa del suo passato e proiettata verso il futuro. A Palermo come altrove, invita a un viaggio sensibile e intellettuale tra arte, memoria e diplomazia, per continuare a brillare in Europa e nel mondo".

- foto ufficio stampa Fondazione Federico II -

(ITALPRESS).