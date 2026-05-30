Da mesi via Caviaga completamente al buio

Le pec ufficiali inviate al municipio si sono susseguite ma il disservizio continua a persistere

Gela. Via Caviaga al buio da aprile. Fino a oggi, infatti, non hanno avuto esito le richieste ufficiali che i residenti della zona hanno inoltrato a Palazzo di Città. Nelle ore serali e notturne cala il buio completo, con tutti i disagi del caso. I sistemi di illiuminazione pubblica sono fuori uso. Le pec ufficiali inviate al municipio si sono susseguite ma il disservizio continua a persistere in una delle aree principali di Macchitella.