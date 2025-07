"Da Asp silenzio assoluto", Cascio lancia l'allarme: "Ora anche bloccate visite per i diabetici"

Un quadro difficile che si colloca in un contesto nel quale il governo regionale intende apporre nuovi tagli al sistema sanitario cittadino. "Difficoltà nelle visite per i pazienti diabetici per il rinnovo del piano terapeutico"

Gela. "Da Asp, in un anno, solo un muro comunicativo". Il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio descrive un andazzo istituzionale non certo ideale, soprattutto quando il tasto è quello della sanità cittadina. "Abbiamo più volte interpellato il management Asp, attraverso richieste ufficiali con Pec ma nessuna risposta - spiega - l'ultimo incontro, in presenza del sindaco e dell'assessore Franzone, risale al periodo tra settembre e ottobre dello scorso anno ma miglioramenti non se ne vedono". Cascio è intervenuta durante il dibattito consiliare odierno. Lei e gli altri componenti della commissione Irti, Castellana, Fasciana e Cavallo, non riescono ad avere riscontri precisi dall'Azienda sanitaria. "Al manager Fiorella chiesi di valutare la situazione dei medici della guardia medica, che hanno posto una serie di criticità, ma anche in quel caso nessuna risposta. Ora - aggiunge Cascio - abbiamo notizie di visite per i pazienti diabetici totalmente bloccate rispetto al rinnovo del piano terapeutico. La situazione sta precipitando". Un quadro difficile che si colloca in un contesto nel quale il governo regionale intende apporre nuovi tagli al sistema sanitario cittadino.