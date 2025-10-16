Quotidiano di Gela

Crolla palazzina a Bagheria, nessun ferito: era disabitata

Dalle prime informazioni ottenute dal personale VVF intervenuto, la palazzina era disabitata al momento del crollo.

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2025 21:48
Sicilia
Italpress
Regione
BAGHERIA (PALERMO) (ITALPRESS) – Alle ore 19.00 circa, alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Bagheria in via Serradifalco per un crollo di una palazzina. Dalle prime informazioni ottenute dal personale intervenuto, la palazzina era disabitata al momento del crollo. Per scongiurare il coinvolgimento di persone, sono intervenute le unità cinofile. Le ricerche hanno dato esito negativo.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).

