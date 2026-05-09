"Critiche sulle compensazioni? Solo strumentali", Giorrannello: "Trasparenza è la linea giusta"

Il canale politico si lega a scelte più ponderate. “E' il sindaco che farà le scelte politiche – dice il consigliere – poi, ogni partito di maggioranza potrà tirare le somme”

Gela. Quello dell'uso delle compensazioni Eni, in parte destinate dall'amministrazione comunale agli eventi estivi, è stato un punto che il sindaco Terenziano Di Stefano, in settimana, al culmine di vibranti polemiche alimentate da diverse formazioni d'opposizione, ha affrontato con la sua maggioranza. Dal vertice, come abbiamo riferito, non sono emerse divergenze particolari. “Nessuno dei presenti ha espresso contrarietà, anzi – dice il consigliere comunale M5s Massimiliano Giorrannello – le critiche mosse dall'opposizione sul tema delle compensazioni Eni? Mi sembrano strumentali. Il sindaco ha ribadito che la destinazione di questi fondi è indicata negli accordi sottoscritti nel corso del tempo. Poi, devo dire, che c'è ancora chi tende a fare confusione tra compensazioni e royalties. Con i fondi delle compensazioni, il Comune è intervenuto in progetti come Macchitella lab e Sinapsi ma anche rispetto al porto rifugio e ad alcune opere pubbliche. Sono fondi che vengono concentrati sulla comunità cittadina e sulla valorizzazione della nostra città. Non si tratta solo di eventi, come qualcuno vorrebbe far intendere”. Giorrannello si dice certamente convinto della direzione intrapresa dall'amministrazione. “Devo dire che sia con il sindaco sia con il Movimento cinquestelle stiamo procedendo secondo il programma – continua – sappiamo che c'è tanto da fare. Il sindaco, inoltre, sta dando preminenza assoluta alla trasparenza e questo è un criterio fondamentale. Verifiche insieme alla maggioranza sono sempre utili così come la massima trasparenza migliora il dialogo con la città”. Il consigliere, a sua volta, sta seguendo ormai da qualche tempo le vicende che ruotano intorno ai cimiteri comunali, in una pianificazione che dovrebbe condurre a mettere in pratica interventi finalizzati a superare le emergenze e a consolidare un maggiore decoro. “Anche questo è un aspetto che la maggioranza vuole rendere costante – continua – sui cimiteri, il lavoro che si conduce può dare risultati”. Nelle scorse settimane, sono stati approvati atti, all'assise civica, di concerto con le commissioni affari generali e ambiente e sanità, che vanno in direzione di una diversa programmazione sui cimiteri e per prevenire emergenze anche riguardo ai loculi. L'aspetto amministrativo continua a prevale su quello specificatamente politico. Giorrannello, che nell'esperienza civica del gruppo del sindaco ha trovato l'elezione all'assemblea cittadina, due anni fa, conferma che il canale politico si lega a scelte più ponderate. “E' il sindaco che farà le scelte politiche – conclude – poi, ogni partito di maggioranza potrà tirare le somme”.