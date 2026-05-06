Crisi e rilancio, dibattito in città con istituzioni e professionisti

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto concreto sui principali strumenti di rilancio delle imprese siciliane

Gela. In città il convegno regionale “Dalla Crisi alla Crescita”: istituzioni, imprese e professionisti a confronto su credito, formazione e sviluppo

Si terrà venerdì 8 maggio, dalle ore 17:00 presso Macchitella Lab, il convegno regionale dal titolo “Dalla Crisi alla Crescita – Formazione, credito e strumenti concreti per le imprese siciliane”, promosso da Confcommercio Sicilia e ConfFormazione Sicilia, con il coinvolgimento di istituzioni, rappresentanti del mondo economico, professionale e universitario.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto concreto sui principali strumenti di rilancio delle imprese siciliane, affrontando temi strategici quali accesso al credito, fiscalità, formazione professionale, sviluppo economico e politiche per il lavoro.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, al Presidente del Consorzio dei Comuni di Caltanissetta Walter Tesauro e al Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano. Modererà il giornalista de La Sicilia Giorgio Liuzzo.

Il primo panel, dedicato a credito, fiscalità e strumenti per le imprese, vedrà la partecipazione di Pietro Agen, Presidente Confidi Imprese per l’Italia e Confcommercio Catania, Mariangela Faraci, Presidente ODCEC Gela, Calogero Guagliano, Direttore Generale IRFIS FinSicilia, Salvatore Scuvera, Vicepresidente Commissione Attività Produttive ARS, e Carolina Varchi, responsabile politiche del Mezzogiorno.

Il secondo talk approfondirà invece i temi di formazione, lavoro e sviluppo economico, con gli interventi di Giorgio Assenza, componente della Commissione Bilancio ARS, Silvia Carrara, Direttore Confcommercio Catania, Angelo Fasulo, avvocato specializzato in banking & finance, Benedetto Torrisi, professore di Statistica Economica dell’Università di Catania e componente del CTS Is.For.Ter., e Francesco Trainito, Presidente Confcommercio Formazione Sicilia.

Le conclusioni saranno affidate all’Assessore Regionale all’Economia Alessandro Dagnino.

“L’obiettivo del convegno – dichiara Francesco Trainito – è mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, professionisti e mondo accademico per discutere non soltanto delle criticità del sistema economico siciliano, ma soprattutto delle opportunità e degli strumenti concreti necessari per trasformare la crisi in crescita e sviluppo stabile per il territorio”.

L’evento è patrocinato da ARS, Comune di Gela, Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Unioncamere Sicilia, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Gela e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Gela.