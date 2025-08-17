Costone e terre armate, lavori consolidamento finanziati: vanno realizzati per la messa in sicurezza

Gli interventi vanno concretizzati prima possibile, per la messa in sicurezza e per prevenire potenziali cedimenti

Gela. Rientrarono nei finanziamenti del programma “Agenda urbana” ma non si arrivò mai alle gare d'appalto per affidare lavori importanti, finalizzati al consolidamento delle terre armate e della zona a monte del costone di via Borsellino. Da sempre, sono punti molto delicati rispetto alla tenuta idrogeologica. Il muro di contenimento va messo in sicurezza così come il resto della zona. I finanziamenti, lo scorso anno, vennero confermati dal governo regionale, attraverso stanziamenti Fsc. Di recente, come comunicato dagli uffici comunali, sono stati notificati i decreti per due progetti, tutti concentrati intorno alla zona più difficile e a rischio, nella quale ricadono abitazioni e altre strutture. L'amministrazione comunale ha completato l'iter di tutti i progetti coperti con i sistemi “Qualità abitare” e “Rigenerazione urbana”. Per l'area che si estende lungo il costone e per le terre armate, a maggior ragione, gli interventi vanno concretizzati prima possibile, per la messa in sicurezza e per prevenire potenziali cedimenti.