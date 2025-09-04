Costone bretella Borsellino, amministrazione punta a un finanziamento ministeriale da 5 milioni

La giunta, in giornata, ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione per la messa in sicurezza e il consolidamento dell'area

Gela. Come abbiamo già ricordato anche di recente, il costone lungo la bretella stradale “Borsellino” e le aree limitrofe, a sud e a nord, sono da sempre punti molto delicati sul piano della tenuta idrogeologica. Gli interventi complessivi andrebbero realizzati in tempi stretti, soprattutto per prevenire rischi di cedimenti, in una zona peraltro assai densa di insediamenti abitativi e non solo. Dalla Regione, di recente, sono pervenuti i decreti di finanziamento per lavori di consolidamento. L'amministrazione comunale inoltre sta predisponendo strade ulteriori, per finanziamenti ministerali. Verrà percorso l'iter degli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell'interno. L'ammontare complessivo, definito nella progettazione predisposta dal settore ambiente, guidato dall'assessore Giuseppe Fava, è di cinque milioni di euro. La giunta, in giornata, ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione, da trasmettere agli uffici ministeriali, allo scopo di ottenere il contributo economico, che darebbe un impulso importante agli interventi previsti nell'area del costone e in quelle circostanti.