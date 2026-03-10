Cosentino, "prendo atto della sentenza": "Ringrazio tutti, lavorato senza cercare visibilità"

L'ingegnere Grazia Cosentino sceglie un modo molto pacato, senza però nascondere l'amarezza per la decisione

Gela. Si congeda dal consiglio comunale senza toni accesi e prendendo atto della decisione della Corte d'appello di Caltanissetta che ha riconosciuto il diritto al seggio all'avvocato Paolo Cafa'. L'ingegnere Grazia Cosentino sceglie un modo molto pacato, senza però nascondere l'amarezza per la decisione. "Le sentenze non si commentano, si rispettano. Ritengo che questo sia un principio cardine di tutto l’assetto giudiziario e giuridico del nostro sistema. L’aspetto umano però, è un’altra cosa. Non nascondo una certa amarezza nell’avere appreso le risultanze del giudizio. Amarezza perché, nel periodo che mi ha vista consigliere comunale, ho sentito tutto l’onore di ricoprire il ruolo che i cittadini, all’esito delle elezioni amministrative, hanno inteso darmi e quindi a tutti loro, come ex candidata a sindaco e come consigliere comunale che oggi lascia il proprio scranno in aula, va il mio abbraccio e il mio ringraziamento. Non posso non ringraziare - dice - anche i miei, ormai ex colleghi d’aula, che tra gli scranni dell’opposizione hanno voluto, e io con loro, benchè opposizione, tenere fede solo agli interessi della città abbandonando qualsiasi forma di egomanìa ma anzi, ritenendola un virus dal quale non farsi contaminare". Cosentino, esponente di centrodestra e rivale alle amministrative del sindaco Terenziano Di Stefano, non trascura il rapporto proprio con il primo cittadino e con la sua maggioranza. "Anche ai consiglieri di maggioranza va il mio ringraziamento poiché a dispetto della sempre eterna lotta tra guelfi e ghibellini, in questo anno con loro il confronto è sempre stato proficuo e volto a non rendere mai i toni accesi. Ringrazio il sindaco con il quale il dialogo è sempre stato costante e improntato al rispetto e continuerà a esserlo. In questo anno e mezzo - conclude Cosentino - ho avuto un’unica direttrice morale: essere degna rappresentante dei cittadini, non ho cercato palcoscenici politici, non sono andata alla forsennata ricerca della visibilità a ogni costo ma, al contrario, con serietà ho attraversato la strada che mi ha condotto all’aula consiliare e con altrettanta serietà oggi mi congedo dall’aula ma non dalla ciittà alla quale sarò sempre grata e per la quale sarò sempre a disposizione". Già ieri, il sindaco Di Stefano ha ringraziato l'ex candidata a primo cittadino, ribadendo la "sua serietà".