Corso nazionale di ventilazione non invasiva, Biundo: "In città medici da tutta Italia"

"Quest'anno la Fadoi punta sulla nostra città", dice Biundo

Gela. Il corso nazionale di ventilazione non invasiva si terrà domani in ospedale. Una trentina di medici specialistici, da tutta Italia, saranno al "Vittorio Emanuele" per il corso voluto dalla scuola della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi). Il riferimento è il dottor Antonino Biundo, referente regionale Fadoi per la ventilazione non invasiva. "Sarà un'importante opportunità per la formazione di medici che arrivano da tante altre regioni italiane - sottolinea Biundo - Gela è stata premiata con il corso che annualmente cambia sede. Quest'anno la Fadoi punta sulla nostra città".