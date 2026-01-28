Corecom Sicilia in tour, grande partecipazione di studenti a Caltanissetta per il Media Education Day
Con la tappa di Caltanissetta, il Corecom Sicilia prosegue il suo impegno nelle scuole dell'Isola per diffondere una cultura digitale fondata su conoscenza, senso critico e cittadinanza attiva.
CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Giornata intensa dedicata all’educazione digitale, a Caltanissetta, dove il Corecom Sicilia ha incontrato studenti e docenti di due istituti scolastici cittadini nell’ambito dei Media Education Day, il percorso pensato per rafforzare nei più giovani consapevolezza, spirito critico e responsabilità nell’uso dei media. La prima tappa si è svolta all’Istituto comprensivo Rosso di San Secondo, dove circa 160 alunni delle classi terze medie hanno partecipato alla presentazione dell’Abbecedario della Media Education: uno strumento pratico e accessibile che accompagna ragazzi, famiglie e insegnanti nella comprensione delle dinamiche del mondo digitale, tra linguaggi, rischi e opportunità della rete.
“Portare la Media Education nelle scuole significa investire sul futuro – ha sottolineato il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia -. Educare all’uso consapevole dei media vuol dire fornire ai ragazzi gli strumenti per orientarsi nell’informazione, riconoscere contenuti affidabili e partecipare in modo attivo e responsabile alla vita digitale”.
La mattinata è proseguita al liceo TRED “Mottura”, dove si è concluso il percorso del Patentino Digitale, che ha coinvolto circa 35 studenti delle classi seconde, terze e quarte. Prima dei test finali, il giornalista Daniele Lo Porto ha dialogato con gli studenti sui temi della disinformazione, soffermandosi sui meccanismi che alimentano le fake news e sull’importanza di verificare le fonti. Al termine delle prove, il presidente Peria Giaconia e il commissario Aldo Mantineo hanno consegnato i patentini digitali agli studenti.
“La partecipazione attenta e il livello di coinvolgimento dei ragazzi – ha evidenziato Mantineo – confermano quanto questi percorsi siano necessari. I giovani dimostrano di voler comprendere il funzionamento dei media e di essere pronti a farne un uso più responsabile”.
Con la tappa di Caltanissetta, il Corecom Sicilia prosegue il suo impegno nelle scuole dell’Isola per diffondere una cultura digitale fondata su conoscenza, senso critico e cittadinanza attiva.
– Foto ufficio stampa Corecom Sicilia –
(ITALPRESS).