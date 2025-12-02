Corecom e Rai firmano un nuovo protocollo d’intesa, Peria Giaconia “Spazi di libertà per i cittadini”

Rai e Corecom hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per le trasmissioni dell'accesso regionale

PALERMO (ITALPRESS) – Rai e Corecom hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa per le trasmissioni dell’accesso regionale, ovvero gli spazi radiofonici e televisivi che la Rai, in qualità di servizio pubblico, dedica alle organizzazioni di interesse sociale. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle funzioni di garanzia e vigilanza esercitate da AGCOM, cui i Corecom operano come organi funzionali.

Un accordo rinnovato che introduce regole aggiornate e una collaborazione più stretta tra i Comitati Regionali per la Comunicazione e la Rai, con l’obiettivo di offrire al mondo del non profit uno strumento di comunicazione moderno, efficace e capace di valorizzare le realtà associative dei territori, rendendo più accessibili ai cittadini contenuti e informazioni di grande utilità pubblica. A sottoscrivere l’accordo sono stati, per i Corecom, la Coordinatrice nazionale Carola Barbato e, per la Rai, il Direttore del Coordinamento sedi regionali ed estere, Alessandro Zucca. All’incontro era presente anche Giuseppe Carboni, direttore di Rai Parlamento, la testata giornalistica cui la legge 14 aprile 1975, numero 103 affida la supervisione dei programmi dell’accesso regionali e nazionali.

All’atto della firma ha partecipato anche il Presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, che ha sottolineato il valore democratico e costituzionale degli spazi dell’accesso. “Questi spazi – ha dichiarato Peria Giaconia – costituiscono veri e propri luoghi di libertà sanciti e difesi dalla nostra Carta costituzionale. Non si tratta solo di strumenti tecnici, ma di garanzie concrete per il pluralismo, la partecipazione e la rappresentanza delle realtà sociali. Inoltre, l’inserimento dell’articolo 16, fortemente voluto dai Corecom, lascia ampia libertà ai singoli Corecom di implementare e ridefinire alcuni aspetti tecnici e organizzativi del protocollo, adattandoli alle specificità territoriali e rendendo l’intero impianto più flessibile e vicino ai bisogni delle comunità locali”.

– foto ufficio stampa Corecom Sicilia –

