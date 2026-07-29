Controlli polizia in via Venezia, trovata cocaina: un arresto, al riesame obbligo dimora

I controlli sono stati condotti nella zona di via Venezia

Gela. È sempre più forte la stretta che la procura e le forze dell'ordine stanno attuando sulle sostanze stupefacenti. Un altro arresto per droga, negli scorsi giorni, è stato eseguito dai poliziotti. Sotto misura è finito un giovane, Rocco Martines, trovato con circa venti grammi di cocaina. Sottoposto agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, il riesame ha rivisto la misura. È stata revocata la misura detentiva, sostituita dall'obbligo di dimora. Il ricorso, nell'interesse dell'indagato, è stato avanzato dal legale Ivan Bellanti. La difesa e l'indagato escludono che la cocaina fosse destinata allo spaccio. I controlli sono stati condotti nella zona di via Venezia.