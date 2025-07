Controlli in città, un arresto per droga: indagato aveva cocaina

È stato arrestato al termine di controlli condotti dai poliziotti

Gela. L'attività della procura e delle forze dell'ordine per contrastare il mercato della droga in città va avanti. Non sono mancate operazioni e attività volte a individuare fonti e finalizzatori. Questa mattina, davanti al giudice Giannola, per l'udienza di convalida, si è presentato un quarantacinquenne. È stato arrestato al termine di controlli condotti dai poliziotti. Aveva la disponibilità di circa cinquanta grammi di cocaina. Pare inoltre che i poliziotti abbiano individuato e sequestrato almeno un bilancino e denaro. Non si esclude che la droga fosse destinata allo spaccio. L'arresto, come richiesto dalla procura, è stato convalidato e al quarantacinquenne sono stati imposti i domiciliari. È difeso dall'avvocato Salvo Macrì. Le indagini a suo carico proseguono.