Controlli in città, minore aveva un tirapugni: concessogli il perdono giudiziale

Ha ammesso di aver sbagliato

Gela. Venne sottoposto a controlli, durante attività svolte in città dalle forze dell'ordine. Nonostante la minore età, era in strada portando con sé un tirapugni. Per un giovane è scattato il procedimento penale. Si è concluso, davanti al giudice del tribunale minorile di Caltanissetta, che gli ha riconosciuto il perdono giudiziale. Il minore è difeso dal legale Andrea Lautorisi, che lo ha assistito sulla base delle accuse che gli venivano mosse. L'imputato ha riferito della propria volontà di non comettere altri errori, come quello che lo ha portato davanti al giudice. Ha ammesso di aver sbagliato.