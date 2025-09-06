Contro il genocidio a Gaza, Cgil davanti alla prefettura: "Non si può essere neutrali"

Bandiere palestinesi, della pace, slogan e interventi, si sono susseguiti davanti alla sede della prefettura

Gela. Era folta la delegazione gelese di lavoratori e rappresentanti sindacali della Cgil, che questa mattina a Caltanissetta ha preso parte alla manifestazione indetta dal sindacato, dalla Federazione nazionale della stampa e da associazioni, tutti uniti contro il genocidio in atto nella Striscia di Gaza. Bandiere palestinesi, della pace, slogan e interventi, si sono susseguiti davanti alla sede della prefettura. "Caltanissetta è una provincia che risponde al grido di pace, giustizia e diritto internazionale. La pace deve essere una pratica quotidiana che non si può imporre con la guerra e la violenza ma si costruisce, si semina ed è per questo che non possiamo, anzi non dobbiamo, restare neutrali e distanti. Saremo altrimenti complici e colpevoli", fanno sapere dalla Cgil, attraverso il segretario confederale Rosanna Moncada. "Per ottenere un mondo di pace dobbiamo rivendicarla. Siamo consapevoli di non avere nessun potere esecutivo per incidere sui potenti, però le diplomazie ascoltano le piazze, le persone, la ragione", ha riferito invece il componente della segreteria regionale Cgil Ignazio Giudice.

In foto una delegazione di lavoratori e sindacalisti Cgil