Contributo economico per gli affitti, pubblicato l'avviso

A darne comunicazione è l’assessore ai Servizi Sociali, Valeria Caci

Gela. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributi economici finalizzati ad agevolare l’accesso alle abitazioni in locazione.

A darne comunicazione è l’assessore ai Servizi Sociali, Valeria Caci, che sottolinea come il provvedimento rappresenti un importante sostegno per le famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Il contributo previsto può arrivare fino a 3.000 euro annui ed è destinato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con un indicatore ISEE non superiore a 10.000 euro. È inoltre previsto un incremento di 200 euro per ogni figlio successivo al primo.

Possono presentare domanda i cittadini residenti in Sicilia da almeno due anni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, privi di diritti di proprietà o usufrutto su immobili e titolari di un regolare contratto di locazione per l’abitazione principale.

L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base di una graduatoria regionale, stilata secondo il valore ISEE e nei limiti delle risorse disponibili. Sono esclusi i nuclei familiari residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Le domande potranno essere ritirate presso l’Ufficio di Segretariato Sociale in Viale Mediterraneo 27 o scaricate dal sito istituzionale dell’Ente. Una volta compilate e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune oppure inviate tramite PEC all’indirizzo: [email protected].

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 30 giugno 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Segretariato Sociale di Viale Mediterrano 27, 033.906.796.