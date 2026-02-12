Conti: "La sera prima della frana c'erano almeno 500 giovani, poteva essere una tragedia"

"È un caso che verrà studiato per la portata che ha avuto", ha detto Conti

Niscemi. "La frana non si è ancora fermata", lo ha detto il sindaco di Niscemi durante i lavori, in consiglio comunale, della riunione indetta dai presidenti dei consigli regionali italiani. "Le attività produttive sono state stravolte - ha detto ancora Conti - la vita sociale della nostra comunità è compromessa ma vogliamo ripartire. C'è stata una catena di solidarietà molto forte". "È un caso che verrà studiato per la portata che ha avuto - ha detto inoltre Conti - solo la sera prima in quella zona franata c'erano almeno cinquecento giovani. Se fosse accaduto in quelle ore, sarebbero scivolati via. Sarebbe stata una tragedia immane".