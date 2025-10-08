Conte “Definanziare folli piani militari”

Quotidiano di Gela

08 ottobre 2025 18:05
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi l'emergenza è economica e sociale. Dobbiamo assolutamente lanciare un appello forte e invocare misure straordinarie, non possiamo affrontare questa legge di bilancio come una legge qualsiasi, occorre una terapia d'urto". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta social.

"Definanziamo i folli piani militari. Nessuno ha mai detto che il comparto non debba essere aggiornato, l'ho fatto anche io in modo modesto, ma non possiamo abbracciare questo piano folle che serve a riarmare la Germania e renderla una superpotenza militare", ha aggiunto.

