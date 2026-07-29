Conte “Da M5S battaglie contro tutti, per Grillo Draghi era grillino…”
ROMA (ITALPRESS) - "Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo? Spesso contro tutti? Beh, insomma, lui aveva detto che Draghi è un grillino, attenzione, fate un pò voi...". Così il presidente de...
ROMA (ITALPRESS) - "Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo? Spesso contro tutti? Beh, insomma, lui aveva detto che Draghi è un grillino, attenzione, fate un pò voi...". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte risponde a una domanda dei giornalisti sul post di oggi di Beppe Grillo per il quale "il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua "diversità"".
"Il carovita e il carburante alle stelle si stanno mangiando gli stipendi degli italiani, e il governo cosa fa? Mette soltanto 17 centesimi per il gasolio, zero per la benzina. Peraltro loro a gennaio hanno aumentato le accise - sottolinea Conte parlando dell'esecutivo -. La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo, per le armi. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani. Dobbiamo assolutamente riprogrammare la spesa, soprattutto quella militare, e prendere extraprofitti anche dalle aziende energetiche e dalle banche".
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 29 luglio 2026