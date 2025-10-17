Conte “Buongiorno e Politano ok, Baroni la nostra bestia nera”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Anzitutto abbiamo ritrovato i nazionali, anche se molti di loro hanno giocato due partite. Buongiorno è tornato in gruppo, ha svolto 3 o 4 allenamenti con noi. Lo stesso vale per...

NAPOLI (ITALPRESS) - "Anzitutto abbiamo ritrovato i nazionali, anche se molti di loro hanno giocato due partite. Buongiorno è tornato in gruppo, ha svolto 3 o 4 allenamenti con noi. Lo stesso vale per Politano, anch'egli tornato in gruppo. Rrhamani sta procedendo bene con la fase di recupero e anche Lobotka sta recuperando. Adesso abbiamo 7 gare in 22 giorni, ci sarà un grande dispendio di energie e avrò bisogno di tutti: farò delle rotazioni. Siamo curiosi di vedere le risposte che daremo noi stessi sul campo". Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato sul campo del Torino.

"Chiunque affronta la squadra campione d'Italia raddoppia le proprie forze e ha voglia di fare cose straordinarie - ha aggiunto il mister degli azzurri - Sarà una partita difficile: io vivo a Torino, la loro è una squadra gloriosa. C'è un ottimo allenatore come Marco Baroni, l'anno scorso la 'suà Lazio è stata la nostra bestia nera. In una settimana abbiamo perso sia in Coppa Italia che in campionato contro Baroni", ha ricordato Conte.

Tornando sugli infortuni, poi, l'allenatore del Napoli ha affermato: "Sarebbe carino fare una statistica a livello europeo. Il problema è che più giochi e più rischi di avere infortuni. Giocando tanto hai meno possibilità di riposare e inoltre il non allenamento induce a infortuni muscolari. I giocatori sono esseri umani e sono sottoposti a stress fisici e mentali non semplici".

Infine, chiusura su McTominay: "Il discorso di Scott secondo me è molto semplice: ha cambiato status. L'anno scorso è stato il miglior calciatore del campionato. Era arrivato che doveva dimostrare qualcosa rispetto a quanto visto prima a Manchester e non molti lo conoscevano. Adesso chi prepara la partita contro di noi lo considera forte e si adegua, è inevitabile che oggi venga visto in maniera diversa dagli avversari e che questi prendano accorgimenti differenti".

