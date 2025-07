Contatti con la commissione Ars, fissata audizione sulla vicenda della sanità cittadina

Il caso del nosocomio "Vittorio Emanuele" e dei tagli indicati nella rete ospedaliera sarà trattato mercoledì

Gela. Lo spirito di collaborazione istituzionale, almeno per quanto concerne il tentativo di evitare nuovi tagli per l'ospedale “Vittorio Emanuele”, inizia da subito ad avere effetti. Questa mattina, la lunga riunione, in consiglio comunale, aperta a tutte le forze politiche. Si proseguirà anche la prossima settimana, con le parti sociali. Da Palermo, un primo riscontro è giunto dalla commissione salute dell'Ars. La vicenda Gela sarà trattata mercoledì. Ci sono stati contatti diretti tra il segretario regionale di “PeR” Miguel Donegani e il presidente della commissione, il parlamentare Giuseppe Laccoto. E' stata fissata un'audizione. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che a sua volta ha attivato contatti su più fronti, avrà modo di illustrare le condizioni attuali del nosocomio locale e più in generale del sistema sanitario cittadino, già depotenziato e ora a rischio di nuovi tagli. Insieme a lui, probabilmente, ci saranno altri rappresentanti politici locali e lo stesso Donegani. Del resto, proprio il riferimento regionale del laboratorio “PeR”, anche questa mattina durante il dibattito in Comune, ha confermato che l'unica via da seguire per impedire le nuove riduzioni di posti letto al “Vittorio Emanuele” è quella del dialogo istituzionale, con i vertici del governo regionale e con l'Ars. Qualora non dovessero esserci effetti favorevoli, secondo Donegani bisognerà sicuramente agire con iniziative plateali, anche con una manifestazione a oltranza. Prima di tutto, però, la strada da perseguire è quella dei tavoli palermitani. Di Stefano, sempre durante il dibattito odierno, non ha escluso la richiesta di un incontro da inoltrare al presidente Schifani.