Consorzio bonifica, stipendi a rischio blocco: "Lavoratori in assessorato, stato di agitazione"

Il provvedimento di fatto può bloccare gli stipendi

Gela. La preoccupazione aumenta tra i lavoratori del Consorzio di bonifica, che già vivono una condizione di forte difficoltà. Questa mattina, hanno dichiarato lo stato di agitazione, a conclusione di un'assemblea. Sul Consorzio locale, infatti, grava un pignoramento a seguito di una procedura giudiziaria. Le cifre sono consistenti, almeno intorno a un milione di euro. Il provvedimento di fatto può bloccare gli stipendi e per questa ragione i lavoratori hanno deciso di autoconvocarsi, martedì prossimo, davanti all'assessorato regionale dell'agricoltura. L'assemblea odierna è stata indetta dalle sigle sindacali del settore, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Fibi-Uil. Ufficialmente, circa il pignoramento non è stato comunicato nulla né dai vertici del Consorzio né dall'assessorato. Un'anomalia che sta alimentando il dissenso tra i dipendenti. "Tutto questo è molto grave - spiega il segretario Flai-Cgil Peppe Randazzo - nessuno ha dato comunicazioni sul pignoramento ma sappiamo purtroppo bene che non sono prevenuti i decreti per i pagamenti ai lavoratori, a differenza di ciò che avviene in altri Consorzi". In assessorato, la prossima settimana, i dipendenti del Consorzio chiederanno spiegazioni e sulla base delle risposte decideranno se agire ulteriormente, anche attraverso lo sciopero. "Abbiamo una spada di Damocle sulla testa", spiegano al termine dell'assemblea.