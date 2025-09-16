Consorzio Bonifica, Scuvera: "Chiederò incontro con il governo regionale"

Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera si pone dalla loro parte

Gela. Davanti alla mobilitazione dei lavoratori del Consorzio di bonifica, che rischiano il blocco degli stipendi a causa di un pignoramento che grava sull'ente, il parlamentare Ars Salvatore Scuvera si pone dalla loro parte. "La vicenda dei lavoratori del Consorzio di Bonifica, colpiti dal blocco degli stipendi a causa del pignoramento dei conti, merita la massima attenzione. Ai lavoratori va la mia piena solidarietà e l’impegno che, come deputato del territorio all’Assemblea Regionale Siciliana, farò tutto il possibile per difendere i loro diritti. Mi farò promotore di un incontro con il governo regionale per affrontare subito questa emergenza e individuare soluzioni concrete che sblocchino gli stipendi e garantiscano tutele ai dipendenti. Le famiglie dei lavoratori non possono restare ostaggio di contenziosi e ritardi burocratici: sarò in prima linea per assicurare risposte certe", spiega in una nota Scuvera.