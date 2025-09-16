Quotidiano di Gela

Consorzio Bonifica, Scuvera: "Chiederò incontro con il governo regionale"

Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera si pone dalla loro parte

16 settembre 2025 13:32
Gela
Attualità
Gela. Davanti alla mobilitazione dei lavoratori del Consorzio di bonifica, che rischiano il blocco degli stipendi a causa di un pignoramento che grava sull'ente, il parlamentare Ars Salvatore Scuvera si pone dalla loro parte. "La vicenda dei lavoratori del Consorzio di Bonifica, colpiti dal blocco degli stipendi a causa del pignoramento dei conti, merita la massima attenzione. Ai lavoratori va la mia piena solidarietà e l’impegno che, come deputato del territorio all’Assemblea Regionale Siciliana, farò tutto il possibile per difendere i loro diritti. Mi farò promotore di un incontro con il governo regionale per affrontare subito questa emergenza e individuare soluzioni concrete che sblocchino gli stipendi e garantiscano tutele ai dipendenti. Le famiglie dei lavoratori non possono restare ostaggio di contenziosi e ritardi burocratici: sarò in prima linea per assicurare risposte certe", spiega in una nota Scuvera.

