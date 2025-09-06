Conferimenti Timpazzo, Ato deve pagare 348mila euro a Impianti: "Useremo somme per gli asset"

Il credito è maturato per mancati pagamenti circa il conferimento di sovvalli dell'impianto di compostaggio di Brucazzi, destinati poi alla discarica Timpazzo

Gela. L'opposizione al decreto ingiuntivo, avanzata dai legali dell'Ato Cl2 in liquidazione, non è stata accolta dal giudice della sezione civile del tribunale, Vincenzo Accardo. Proprio l'Ato deve quindi versare oltre 348mila euro in favore di Impianti Srr, la società in house della Srr4 che gestisce la piattaforma di Timpazzo. Il credito è maturato per mancati pagamenti circa il conferimento di sovvalli dell'impianto di compostaggio di Brucazzi, destinati poi alla discarica Timpazzo. Il giudice, in sentenza, ha confermato che l'onore ricade proprio sull'Ato in liquidazione e non sulla società alla quale era stata affidata la gestione del sistema di compostaggio. Le somme risalgono al 2021. Il magistrato, accogliendo la ricostruzione del legale di Impianti, l'avvocato Antonietta Sartorio, ha ritenuto conforme il calcolo degli ammontari, contestato invece dai difensori di Ato, gli avvocati Giuseppe Vitale e Valeria Scuto. Era stato Ato a opporsi al decreto ingiuntivo di Impianti Srr, alla cui guida è stata appena confermata l'amministratore Giovanna Picone. Il giudice non accogliendo l'opposizione, ha dichiarato il decreto ingiuntivo “esecutivo”. “E' una decisione molto importante per la società e per la Srr4 – dice il presidente Srr Gianfilippo Bancheri – sono somme che saranno utilizzate nel percorso di acquisizione degli asset dell'Ato”. La Srr4 si appresta a definire l'iter per l'acquisizione del sistema di compostaggio di Brucazzi e per il passaggio delle vasche dismesse di Timpazzo, A-B e C-D, tutto attualmente in carico all'Ato. Di recente, il giudice della sezione civile del tribunale ha riconosciuto la "provvisoria esecutività" di un altro decreto ingiuntivo proposto da Impianti, per un importo di 570mila euro, sempre nei confronti di Ato.

In foto il presidente Srr Gianfilippo Bancheri