Confcommercio Gela ha incontrato il prefetto: "Insieme contro la criminalità e per lo sviluppo"

Gli imprenditori hanno inoltre espresso sincera gratitudine per l'attenzione e l'impegno che le forze dell'ordine continuano a dimostrare nei confronti del territorio

Gela. Il Prefetto di Caltanissetta, Licia Messina, ha ricevuto ieri la neo costituita delegazione di Confcommercio Gela. L'incontro, richiesto dalla stessa Confcommercio, è stato occasione per presentare il direttivo gelese eletto lo scorso 26 febbraio. La delegazione era composta dal presidente Carlo Cavaleri, dal vicepresidente Gabriella Giudice e dai consiglieri Rosa Scudera, Emanuele Martorana e Giorgio Giurdanella. Ad accompagnarli, il vicepresidente vicario di Confcommercio Caltanissetta Enna Michele Lorina, il direttore Gianluca Speranza e il vicedirettore, responsabile dell'area nissena, Mauro Farina. Nel corso del lungo colloquio, svoltosi in un clima cordiale e costruttivo, i rappresentanti di Confcommercio Gela hanno illustrato al prefetto le attività avviate e le motivazioni che li hanno spinti ad assumere un ruolo attivo nella rappresentanza del tessuto imprenditoriale locale. Gli imprenditori hanno inoltre espresso sincera gratitudine per l'attenzione e l'impegno che le forze dell'ordine continuano a dimostrare nei confronti del territorio. "Gela vuole scrollarsi di dosso il marchio di città difficile, ostaggio della malavita organizzata - ha dichiarato il presidente Carlo Cavaleri - noi imprenditori siamo pronti a fare la nostra parte ma è indispensabile il sostegno dello Stato". Il prefetto Licia Messina si è detta soddisfatta dell'incontro, apprezzando il senso di responsabilità e la determinazione espressi dalla delegazione di Confcommercio Gela. Al termine, ha salutato i presenti con l'impegno reciproco a rivedersi presto per proseguire il confronto e rafforzare la collaborazione istituzionale. La delegazione, in settimana, ha incontrato anche il sindaco Terenziano Di Stefano e l'amministrazione comunale.